Olympische Winterspiele 2026
Rodeln: Einsitzer Männer 1. und 2. Lauf
Es geht in den Eiskanal im Cortina Sliding Centre: Der erste und zweite Lauf für die Rodel-Einsitzer und die Frage, welche Ausgangsposition sich die deutschen Athleten Felix Loch, Max Langenhan und auch Timon Grancagnolo verschaffen können? Live-Kommentar: Daniel Pinschower (ZDF), Johannes Ludwig
