Olympia 2026 - Rodeln: Teamstaffel Mixed, Entscheidung
Rodeln: Teamstaffel Mixed, Entscheidung
Die Rodler kämpfen um die Medaillen im Teamwettbewerb. Die Staffeln setzten sich aus einem Frauen- und Männer-Einsitzer sowie einem Männer - und Frauen Doppelsitzer zusammen. Live-Kommentar: Thomas Kunze (ARD)
