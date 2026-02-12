Sportstudio: Shorttrack
Olympia 2026 - Shorttrack: 1000 m (Männer), 500 m (Frauen), Finale

Shorttrack: 1000 m (Männer), 500 m (Frauen), Finale
Gleich zwei Entscheidungen stehen im Shorttrack an: Die Frauen kämpfen um die Medaillen über 500 Meter, die Männer müssen die doppelte Strecke bewältigen. Live-Kommentar: Sabrina Bramowski (ARD)

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
