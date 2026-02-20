Live
ZDF
Olympia 2026 - Shorttrack: 5000 m Staffel Männer, 1500 m Frauen, Finale
Olympia 2026
Shorttrack: 5000 m Staffel Männer, 1500 m Frauen, Finale
Im Shortrack findet das Finale über 1500 Meter der Frauen statt, die Männer suchen die Olympiasieger über 5000 Meter der Staffel. Live-Kommentar: Sabrina Bramowski (ARD)
- 20.02.2026
