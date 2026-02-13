Sportstudio: Skeleton
Olympia 2026 - Skeleton: Frauen, 1. und 2. Lauf

Skeleton: Frauen, 1. und 2. Lauf
Der 1. und 2. Lauf der Skeleton-Frauen im Sliding Center in Cortina. Für Team-D starten Susanne Kreher, Hannah Neise und Jacqueline Pfeifer. Live-Kommentar: Felix Tusche (ZDF)

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
