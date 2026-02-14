Sportstudio: Skeleton
Olympia 2026 - Skeleton: Frauen 3. und 4. Lauf, Entscheidung

Skeleton: Frauen 3. und 4. Lauf, Entscheidung
Skeleton: Frauen 3. und 4. Lauf, Entscheidung

Im Sliding Center in Cortina fahren die Skeleton-Frauen um die olympischen Medaillen. Es heißt Daumen drücken für Suanne Kreher, Jaqueline Pfeifer und Hannah Neise. Live-Kommentar: Felix Tusche (ZDF)

