Olympische Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026 - Skeleton: Skeleton Männer, 1. und 2. Lauf

Skeleton: Skeleton Männer, 1. und 2. Lauf
Skeleton: Skeleton Männer, 1. und 2. Lauf

Die ersten beiden Läufe im Skeletonwettbewerb der Männer stehen an. Für Deutschland starten Christopher Grotheer, Axel Jungk und Felix Keisinger. Live-Kommentar: Eik Galley (ARD)

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Die ersten beiden Läufe im Skeletonwettbewerb der Männer stehen an. Für Deutschland starten Christopher Grotheer, Axel Jungk und Felix Keisinger. Live-Kommentar: Eik Galley (ARD)

