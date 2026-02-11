Ski Alpin: Super-G Männer, Entscheidung

Sportstudio: Alpin Super G – Männer
Entscheidung im Super-G der Männer. Holt sich Franjo von Allmen (SUI) sein drittes Olympia-Gold nach dem Sieg in der Abfahrt und der Alpinen Kombination, oder ist dieses Mal Marco Odermatt (SUI) vorn? Für Team-D am Start: Simon Jocher. Live-Kommentar: Fabian Meseberg (ZDF), Marco Büchel

