Olympia 2026 - Ski Freestyle: Aerials Frauen Qualifikation
Olympia 2026
Ski Freestyle: Aerials Frauen Qualifikation
Die Ski-Freestylerinnen gehen in die Qualifikation im Aerials. Schafft es Emma Weiß ins Finale? Live-Kommentar: Torsten Püschel (ARD)
- 18.02.2026
