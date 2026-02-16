Sportstudio: Freestyle Kunstspringen
Olympia 2026
Live
ZDF

Olympia 2026 - Ski Freestyle: Big Air Frauen, Finale

Olympia 2026
Ski Freestyle: Big Air Frauen, Finale
Abspielen
Live
ZDF
Olympia 2026
Ski Freestyle: Big Air Frauen, Finale

Die Ski-Freestylerinnen suchen ihre Siegerin in der Disziplin Big Air. Zu den Favoritinnen zählen Mathilde Gremaud (Schweiz) und Ailing Eileen Gu (China). Live-Kommentar: Moritz Kühn (ARD), David Zehentner

Abspielen
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Ski Freestyle: Big Air Frauen, Finale

Die Ski-Freestylerinnen suchen ihre Siegerin in der Disziplin Big Air. Zu den Favoritinnen zählen Mathilde Gremaud (Schweiz) und Ailing Eileen Gu (China). Live-Kommentar: Moritz Kühn (ARD), David Zehentner

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamunterhaltsamOlympia 2026