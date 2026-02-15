Sportstudio: Freestyle-Slopestyle
Olympia 2026
ZDF

ZDF
Die Ski-Freestyler kämpfen um Gold, Silber und Bronze im Wettbewerb Dual Moguls, auch bekannt unter Parallel-Buckelpiste, der zum ersten Mal olympisch ist. Live-Kommentar: Moritz Kühn (ARD)

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Ski Freestyle: Parallel-Buckelpiste Männer, Entscheidung

