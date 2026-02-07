Ski Freestyle: Slopestyle Frauen, Qualifikation

Die Qualifikation der Frauen im Slopestyle im Livigno Snow Park. Die 19-jährige Deutsche Muriel Mohr kann wegen einer Verletzung in der Slopestyle-Quali leider nicht antreten, möchte für die Big-Air-Wettbewerbe jedoch zurück sein. Live-Kommentar: Andreas Kürten (ZDF), Benedikt Mayr