Ski Freestyle: Slopestyle Männer, Qualifikation
Die Qualifikation der Männer im Slopestyle. Der Slopestyle-Kurs im Livigno Snow Park besteht aus einer Reihe von Strukturen, die Sprünge von mehr als 25 Metern Länge ermöglichen. Live-Kommentar: Andreas Kürten (ZDF), Benedikt Mayr
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 07.02.2026
- ZDF
