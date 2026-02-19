Sportstudio: Skibergsteigen
Olympia 2026
Live
ZDF

Olympia 2026 - Ski Mountaineering: Heats Frauen und Männer

Olympia 2026
Ski Mountaineering: Heats Frauen und Männer
Abspielen
Live
ZDF
Olympia 2026
Ski Mountaineering: Heats Frauen und Männer

Erstmals im olympischen Programm dabei: Ski Mountaineering. Im Stelvio Ski Centre in Bormio finden die Qualifikationen für die Frauen und Männer statt. Für Team-D am Start: Helena Euringer und Tatjana Paller bei den Frauen, Finn Hösch bei den Männern. Live-Kommentar: Sebastian Ungermanns (ZDF)

Abspielen
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Ski Mountaineering: Heats Frauen und Männer

Erstmals im olympischen Programm dabei: Ski Mountaineering. Im Stelvio Ski Centre in Bormio finden die Qualifikationen für die Frauen und Männer statt. Für Team-D am Start: Helena Euringer und Tatjana Paller bei den Frauen, Finn Hösch bei den Männern. Live-Kommentar: Sebastian Ungermanns (ZDF)

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamunterhaltsamOlympia 2026