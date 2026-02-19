Ski Mountaineering: Heats Frauen und Männer

Live
Erstmals im olympischen Programm dabei: Ski Mountaineering. Im Stelvio Ski Centre in Bormio finden die Qualifikationen für die Frauen und Männer statt. Für Team-D am Start: Helena Euringer und Tatjana Paller bei den Frauen, Finn Hösch bei den Männern. Live-Kommentar: Sebastian Ungermanns (ZDF)
