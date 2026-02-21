Live
Olympia 2026 - Ski Mountaineering: Mixed-Staffel, Entscheidung
Ski Mountaineering: Mixed-Staffel, Entscheidung
Beim Skibergsteigen, das zum ersten Mal im olympischen Programm vertreten ist, kämpfen die Mixed-Staffeln um die Medaillen. Für Team-D im Rennen: Finn Hösch mit Tatjana Paller. Live-Kommentar: Sebastian Ungermanns (ZDF)
