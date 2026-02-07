Sportstudio: Skispringen
Olympische Winterspiele 2026
ZDF

Olympische Winterspiele 2026 - Skispringen: Normalschanze Frauen, Entscheidung

Olympische Winterspiele 2026
Skispringen: Normalschanze Frauen, Entscheidung
Olympische Winterspiele 2026
Skispringen: Normalschanze Frauen, Entscheidung

Die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze beim Skispringen der Frauen von der Normalschanze mit den DSV-Athletinnen Katharina Schmid, Selina Freitag, Juliane Seyfarth und Agnes Reisch. Live-Kommentar: Eike Papsdorf (ZDF), Severin Freund

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Skispringen: Normalschanze Frauen, Entscheidung

