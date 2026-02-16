Sportstudio: Skispringen
Olympia 2026 - Skispringen: Super Team Männer, Entscheidung

Skispringen: Super Team Männer, Entscheidung
Skispringen: Super Team Männer, Entscheidung

Die Medaillen im Super-Team-Wettbewerb der Skispringer werden erstmals vergeben. Das deutsche Team bilden Philipp Raimund und Andreas Wellinger. Live-Kommentar: Tom Bartels (ARD), Sven Hannawald

Skispringen: Super Team Männer, Entscheidung

