Olympische Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026 - Skispringen: Teamspringen Mixed, Entscheidung

Olympische Winterspiele 2026
Skispringen: Teamspringen Mixed, Entscheidung
Olympische Winterspiele 2026
Skispringen: Teamspringen Mixed, Entscheidung

Bei den Skispringern steht die Entscheidung mit der gemischten Mannschaft auf dem Programm. Mit dabei: der frischgebackene Olympiasieger Philipp Raimund. Live-Kommentar: Tom Bartels (ARD), Sven Hannawald

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Skispringen: Teamspringen Mixed, Entscheidung

