Olympische Winterspiele 2026 - Skispringen: Teamspringen Mixed, Entscheidung
Olympische Winterspiele 2026
Skispringen: Teamspringen Mixed, Entscheidung
Bei den Skispringern steht die Entscheidung mit der gemischten Mannschaft auf dem Programm. Mit dabei: der frischgebackene Olympiasieger Philipp Raimund. Live-Kommentar: Tom Bartels (ARD), Sven Hannawald
- 10.02.2026
Bei den Skispringern steht die Entscheidung mit der gemischten Mannschaft auf dem Programm. Mit dabei: der frischgebackene Olympiasieger Philipp Raimund. Live-Kommentar: Tom Bartels (ARD), Sven Hannawald