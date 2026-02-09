Live
Olympische Winterspiele 2026 - Snowboard: Big Air (Frauen), Finale
Olympische Winterspiele 2026
Snowboard: Big Air (Frauen), Finale
Die Entscheidung der Frauen im Big Air. Die deutsche Snowboarderin Annika Morgan verpasste die Finalteilnahme dramatisch um 0,75 Punkte auf dem 13. Rang der Qualifikation. Live-Kommentar: Andreas Kürten (ZDF)
