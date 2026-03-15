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Paralympics 2026 - Die Highlights der Abschlussfeier
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Die Highlights der Abschlussfeier
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Die Highlights der Abschlussfeier
- 15.03.2026
Die Höhepunkte der Abschlussfeier der Paralympischen Winterspiele 2026. Boykottiert wurde die Zeremonie von der Ukraine und anderen Nationen. Die nächsten Spiele finden in Frankreich statt.
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- 15.03.2026
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Die Höhepunkte der Abschlussfeier der Paralympischen Winterspiele 2026. Boykottiert wurde die Zeremonie von der Ukraine und anderen Nationen. Die nächsten Spiele finden in Frankreich statt.