Künstler performen während der Abschlussfeier der Paralympics unter rosafarbenem Licht.
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Paralympics 2026 - Die Highlights der Abschlussfeier

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Die Highlights der Abschlussfeier
  • 15.03.2026

Die Höhepunkte der Abschlussfeier der Paralympischen Winterspiele 2026. Boykottiert wurde die Zeremonie von der Ukraine und anderen Nationen. Die nächsten Spiele finden in Frankreich statt.

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Die Höhepunkte der Abschlussfeier der Paralympischen Winterspiele 2026. Boykottiert wurde die Zeremonie von der Ukraine und anderen Nationen. Die nächsten Spiele finden in Frankreich statt.

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