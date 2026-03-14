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Paralympics 2026 - Paralympics 2026: Silbermedaille für offene Langlauf-Staffel
Paralympics 2026
Paralympics 2026: Silbermedaille für offene Langlauf-Staffel
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Paralympics 2026
Paralympics 2026: Silbermedaille für offene Langlauf-Staffel
- 14.03.2026
Bis zum letzten Wechsel liegt die deutsche offene Langlauf-Staffel sogar auf Goldkurs. Dann mus Schlussläufer Marco Maier abreißen lassen, kommt aber als Zweiter ins Ziel.
Paralympics 2026
Paralympics 2026: Silbermedaille für offene Langlauf-Staffel
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- 14.03.2026
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Bis zum letzten Wechsel liegt die deutsche offene Langlauf-Staffel sogar auf Goldkurs. Dann mus Schlussläufer Marco Maier abreißen lassen, kommt aber als Zweiter ins Ziel.