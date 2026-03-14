Deutsche Staffel im Ziel bei der Mixed- und Open-Staffel im Para-Skilanglauf, Paralympics 2026.
Paralympics 2026
ZDF

Paralympics 2026 - Paralympics 2026: Silbermedaille für offene Langlauf-Staffel

Paralympics 2026
Paralympics 2026: Silbermedaille für offene Langlauf-Staffel
Abspielen
ZDF
Paralympics 2026
Paralympics 2026: Silbermedaille für offene Langlauf-Staffel
  • 14.03.2026

Bis zum letzten Wechsel liegt die deutsche offene Langlauf-Staffel sogar auf Goldkurs. Dann mus Schlussläufer Marco Maier abreißen lassen, kommt aber als Zweiter ins Ziel.

Abspielen
Paralympics 2026
Paralympics 2026: Silbermedaille für offene Langlauf-Staffel

Bis zum letzten Wechsel liegt die deutsche offene Langlauf-Staffel sogar auf Goldkurs. Dann mus Schlussläufer Marco Maier abreißen lassen, kommt aber als Zweiter ins Ziel.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreammotivierendParalympics 2026