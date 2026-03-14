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Paralympics 2026 - Para Eishockey: Spiel um Platz 5, Italien - Deutschland
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Para Eishockey: Spiel um Platz 5, Italien - Deutschland
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Para Eishockey: Spiel um Platz 5, Italien - Deutschland
Nach dem spektakulären Sieg gegen die Slowakei spielt das deutsche Team nun gegen Italien um Platz 5. Live-Kommentar: Florian Eib (ZDF)
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Para Eishockey: Spiel um Platz 5, Italien - Deutschland
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- 14.03.2026
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Nach dem spektakulären Sieg gegen die Slowakei spielt das deutsche Team nun gegen Italien um Platz 5. Live-Kommentar: Florian Eib (ZDF)