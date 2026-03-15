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Paralympics 2026 - Para Langlauf: 20 km Freistil (F, M), Entscheidungen
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Para Langlauf: 20 km Freistil (F, M), Entscheidungen
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Paralympics 2026
Para Langlauf: 20 km Freistil (F, M), Entscheidungen
Athletinnen und Athleten aller Startklassen kämpfen über die 20-km-Distanz um paralympische Medaillen. Live-Kommentar: Marc Windgassen (ZDF)
Paralympics 2026
Para Langlauf: 20 km Freistil (F, M), Entscheidungen
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- 15.03.2026
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Athletinnen und Athleten aller Startklassen kämpfen über die 20-km-Distanz um paralympische Medaillen. Live-Kommentar: Marc Windgassen (ZDF)