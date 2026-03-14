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Paralympics 2026 - Rollstuhlcurling: Mixed, Finale, China - Kanada

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Rollstuhlcurling: Mixed, Finale, China - Kanada
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Paralympics 2026
Rollstuhlcurling: Mixed, Finale, China - Kanada

Das Finale im Rollstuhlcurling der Mixed Teams. Kann das chinesische Team gegen Kanada zum dritten Mal nacheinander paralympisches Gold gewinnen? Live-Kommentar: Alexander von der Groeben (ZDF)

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Rollstuhlcurling: Mixed, Finale, China - Kanada

Das Finale im Rollstuhlcurling der Mixed Teams. Kann das chinesische Team gegen Kanada zum dritten Mal nacheinander paralympisches Gold gewinnen? Live-Kommentar: Alexander von der Groeben (ZDF)

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