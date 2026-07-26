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Die Finals 2026 - 3x3 Basketball (F): Halbfinals

Die Finals 2026
3x3 Basketball (F): Halbfinals
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Live
ZDF
Die Finals 2026
3x3 Basketball (F): Halbfinals

Vor dem Neuen Rathaus kämpfen die 3x3-Basketballerinnen um den Einzug ins Finale. Spätestens seit dem Olympia-Sieg in Paris 2024 ist die Straßen-Variante des Basketball in aller Munde. Live-Kommentar: Benni Zander (ZDF)

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
3x3 Basketball (F): Halbfinals

Vor dem Neuen Rathaus kämpfen die 3x3-Basketballerinnen um den Einzug ins Finale. Spätestens seit dem Olympia-Sieg in Paris 2024 ist die Straßen-Variante des Basketball in aller Munde. Live-Kommentar: Benni Zander (ZDF)

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