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Die Finals 2026 - 3x3 Basketball (F): Halbfinals
Die Finals 2026
3x3 Basketball (F): Halbfinals
Live
ZDF
Die Finals 2026
3x3 Basketball (F): Halbfinals
Vor dem Neuen Rathaus kämpfen die 3x3-Basketballerinnen um den Einzug ins Finale. Spätestens seit dem Olympia-Sieg in Paris 2024 ist die Straßen-Variante des Basketball in aller Munde. Live-Kommentar: Benni Zander (ZDF)
3x3 Basketball (F): Halbfinals
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 26.07.2026
- ZDF
Vor dem Neuen Rathaus kämpfen die 3x3-Basketballerinnen um den Einzug ins Finale. Spätestens seit dem Olympia-Sieg in Paris 2024 ist die Straßen-Variante des Basketball in aller Munde. Live-Kommentar: Benni Zander (ZDF)