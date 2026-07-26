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Die Finals 2026
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Die Finals 2026 - 3x3 Basketball (F): Spiel um Platz 3 + Finale

Die Finals 2026
3x3 Basketball (F): Spiel um Platz 3 + Finale
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Die Finals 2026
3x3 Basketball (F): Spiel um Platz 3 + Finale
  • 26.07.2026

16 Teams sind bei den Finals dabei. Im Finale (18:45 Uhr) geht es um den deutschen Meistertitel 2026. Gespielt wird auf dem Platz der Menschenrechte vor dem Neuen Rathaus. Live-Kommentar: Benni Zander (ZDF)

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
3x3 Basketball (F): Spiel um Platz 3 + Finale

16 Teams sind bei den Finals dabei. Im Finale (18:45 Uhr) geht es um den deutschen Meistertitel 2026. Gespielt wird auf dem Platz der Menschenrechte vor dem Neuen Rathaus. Live-Kommentar: Benni Zander (ZDF)

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