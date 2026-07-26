ZDF
Die Finals 2026 - 3x3 Basketball (F): Spiel um Platz 3 + Finale
Die Finals 2026
3x3 Basketball (F): Spiel um Platz 3 + Finale
ZDF
Die Finals 2026
3x3 Basketball (F): Spiel um Platz 3 + Finale
- 26.07.2026
16 Teams sind bei den Finals dabei. Im Finale (18:45 Uhr) geht es um den deutschen Meistertitel 2026. Gespielt wird auf dem Platz der Menschenrechte vor dem Neuen Rathaus. Live-Kommentar: Benni Zander (ZDF)
3x3 Basketball (F): Spiel um Platz 3 + Finale
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 26.07.2026
- ZDF
16 Teams sind bei den Finals dabei. Im Finale (18:45 Uhr) geht es um den deutschen Meistertitel 2026. Gespielt wird auf dem Platz der Menschenrechte vor dem Neuen Rathaus. Live-Kommentar: Benni Zander (ZDF)