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Die Finals 2026 - 3x3 Basketball (M): Halbfinals

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3x3 Basketball (M): Halbfinals

Das 3x3-Basketballturnier um den nationalen Titel bei den Männern biegt auf die Zielgerade ein. Wer wird in den beiden Halbfinals siegreich sein und in das Finale einziehen? Live-Kommentar: Lukas Schönmüller (ARD), Leon Fertig

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
3x3 Basketball (M): Halbfinals

Das 3x3-Basketballturnier um den nationalen Titel bei den Männern biegt auf die Zielgerade ein. Wer wird in den beiden Halbfinals siegreich sein und in das Finale einziehen? Live-Kommentar: Lukas Schönmüller (ARD), Leon Fertig

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