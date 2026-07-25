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Die Finals 2026 - 3x3 Basketball (M): Halbfinals
Die Finals 2026
3x3 Basketball (M): Halbfinals
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Die Finals 2026
3x3 Basketball (M): Halbfinals
Das 3x3-Basketballturnier um den nationalen Titel bei den Männern biegt auf die Zielgerade ein. Wer wird in den beiden Halbfinals siegreich sein und in das Finale einziehen? Live-Kommentar: Lukas Schönmüller (ARD), Leon Fertig
3x3 Basketball (M): Halbfinals
- Sport
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- herausfordernd
- 25.07.2026
- ZDF
Das 3x3-Basketballturnier um den nationalen Titel bei den Männern biegt auf die Zielgerade ein. Wer wird in den beiden Halbfinals siegreich sein und in das Finale einziehen? Live-Kommentar: Lukas Schönmüller (ARD), Leon Fertig