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Die Finals 2026 - 3x3 Basketball (M): Spiel um Platz 3 + Finale
Die Finals 2026
3x3 Basketball (M): Spiel um Platz 3 + Finale
Live
ZDF
Die Finals 2026
3x3 Basketball (M): Spiel um Platz 3 + Finale
Drei gegen drei, ein Korb, zwölf Sekunden: Das 3x3-Finale der Männer sowie das Spiel um Platz 3 versprechen Hochspannung vor dem Neuen Rathaus in Hannover. Live-Kommentar: Lukas Schönmüller (ARD), Leon Fertig
3x3 Basketball (M): Spiel um Platz 3 + Finale
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 25.07.2026
- ZDF
Drei gegen drei, ein Korb, zwölf Sekunden: Das 3x3-Finale der Männer sowie das Spiel um Platz 3 versprechen Hochspannung vor dem Neuen Rathaus in Hannover. Live-Kommentar: Lukas Schönmüller (ARD), Leon Fertig