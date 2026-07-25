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Die Finals 2026 - 3x3 Basketball (M): Spiel um Platz 3 + Finale

Die Finals 2026
3x3 Basketball (M): Spiel um Platz 3 + Finale
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Live
ZDF
Die Finals 2026
3x3 Basketball (M): Spiel um Platz 3 + Finale

Drei gegen drei, ein Korb, zwölf Sekunden: Das 3x3-Finale der Männer sowie das Spiel um Platz 3 versprechen Hochspannung vor dem Neuen Rathaus in Hannover. Live-Kommentar: Lukas Schönmüller (ARD), Leon Fertig

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
3x3 Basketball (M): Spiel um Platz 3 + Finale

Drei gegen drei, ein Korb, zwölf Sekunden: Das 3x3-Finale der Männer sowie das Spiel um Platz 3 versprechen Hochspannung vor dem Neuen Rathaus in Hannover. Live-Kommentar: Lukas Schönmüller (ARD), Leon Fertig

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