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Die Finals 2026 - 7er-Rugby (M+F): Finals + Spiel um Platz 3
Die Finals 2026
7er-Rugby (M+F): Finals + Spiel um Platz 3
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Die Finals 2026
7er-Rugby (M+F): Finals + Spiel um Platz 3
Den Männer- und Frauen-Finals um die Deutsche Meisterschaft im 7er-Rugby folgen die Duelle um die dritten Plätze. Beide Rugby-Teams der SC Germania List stehen im Finale. Live-Kommentar: Jan Neumann (ARD), Simon Jung
7er-Rugby (M+F): Finals + Spiel um Platz 3
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- 23.07.2026
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Den Männer- und Frauen-Finals um die Deutsche Meisterschaft im 7er-Rugby folgen die Duelle um die dritten Plätze. Beide Rugby-Teams der SC Germania List stehen im Finale. Live-Kommentar: Jan Neumann (ARD), Simon Jung