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Die Finals 2026 - 7er-Rugby (M+F): Finals + Spiel um Platz 3

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7er-Rugby (M+F): Finals + Spiel um Platz 3
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Die Finals 2026
7er-Rugby (M+F): Finals + Spiel um Platz 3

Den Männer- und Frauen-Finals um die Deutsche Meisterschaft im 7er-Rugby folgen die Duelle um die dritten Plätze. Beide Rugby-Teams der SC Germania List stehen im Finale. Live-Kommentar: Jan Neumann (ARD), Simon Jung

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
7er-Rugby (M+F): Finals + Spiel um Platz 3

Den Männer- und Frauen-Finals um die Deutsche Meisterschaft im 7er-Rugby folgen die Duelle um die dritten Plätze. Beide Rugby-Teams der SC Germania List stehen im Finale. Live-Kommentar: Jan Neumann (ARD), Simon Jung

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