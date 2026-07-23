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Die Finals 2026 - 7er-Rugby (M+F): Halbfinals

Die Finals 2026
7er-Rugby (M+F): Halbfinals
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Live
ZDF
Die Finals 2026
7er-Rugby (M+F): Halbfinals

Im Erika-Fisch-Stadion stehen sich in den Halbfinals die jeweils vier besten 7er-Rugby-Teams Deutschlands der Männer und Frauen gegenüber. Es geht um den Einzug ins Finale am späten Nachmittag. Live-Kommentar: Jan Neumann (ARD), Simon Jung

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
7er-Rugby (M+F): Halbfinals

Im Erika-Fisch-Stadion stehen sich in den Halbfinals die jeweils vier besten 7er-Rugby-Teams Deutschlands der Männer und Frauen gegenüber. Es geht um den Einzug ins Finale am späten Nachmittag. Live-Kommentar: Jan Neumann (ARD), Simon Jung

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