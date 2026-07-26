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ZDF
Die Finals 2026 - Beachvolleyball (M): Finals
Die Finals 2026
Beachvolleyball (M): Finals
Live
ZDF
Die Finals 2026
Beachvolleyball (M): Finals
Bei den Männern treten der ETV Hamburg, Eintracht Spontent, der 1. Beachclub Kiel sowie die Hauptstadt Beacher im Kampf um die ersten German Beach Club Finals an. Schauplatz ist der Opernplatz. Live-Kommentar: Hermann Valkyser (ZDF), Jonas Reckermann
Beachvolleyball (M): Finals
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 26.07.2026
- ZDF
Bei den Männern treten der ETV Hamburg, Eintracht Spontent, der 1. Beachclub Kiel sowie die Hauptstadt Beacher im Kampf um die ersten German Beach Club Finals an. Schauplatz ist der Opernplatz. Live-Kommentar: Hermann Valkyser (ZDF), Jonas Reckermann