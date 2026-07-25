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Die Finals 2026 - Beachvolleyball (M+F): Halbfinals
Die Finals 2026
Beachvolleyball (M+F): Halbfinals
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Die Finals 2026
Beachvolleyball (M+F): Halbfinals
Die Halbfinals um die Deutsche Meisterschaft bei den Männern und Frauen stehen auf dem Programm. Hierfür verwandelt sich der Opernplatz in Hannover in eine einzigartige Beachvolleyball-Arena. Live-Kommentar: Benedikt Brinsa (ARD), Laura Ludwig
Beachvolleyball (M+F): Halbfinals
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 25.07.2026
- ZDF
Die Halbfinals um die Deutsche Meisterschaft bei den Männern und Frauen stehen auf dem Programm. Hierfür verwandelt sich der Opernplatz in Hannover in eine einzigartige Beachvolleyball-Arena. Live-Kommentar: Benedikt Brinsa (ARD), Laura Ludwig