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Die Finals 2026 - Beachvolleyball (M+F): Halbfinals

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Beachvolleyball (M+F): Halbfinals
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Die Finals 2026
Beachvolleyball (M+F): Halbfinals

Im Rahmen der Finals werden auf dem Opernplatz die ersten Deutschen Clubmeister im Beach-Volleyball gekürt. Pro Geschlecht treten vier Clubs gegeneinander an. Die Nationalteams sind auch dabei. Live-Kommentar: Hermann Valkyser (ZDF), Jonas Reckermann

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Beachvolleyball (M+F): Halbfinals

Im Rahmen der Finals werden auf dem Opernplatz die ersten Deutschen Clubmeister im Beach-Volleyball gekürt. Pro Geschlecht treten vier Clubs gegeneinander an. Die Nationalteams sind auch dabei. Live-Kommentar: Hermann Valkyser (ZDF), Jonas Reckermann

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