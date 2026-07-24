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Die Finals 2026 - Beachvolleyball (M+F): Halbfinals
Die Finals 2026
Beachvolleyball (M+F): Halbfinals
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Die Finals 2026
Beachvolleyball (M+F): Halbfinals
Im Rahmen der Finals werden auf dem Opernplatz die ersten Deutschen Clubmeister im Beach-Volleyball gekürt. Pro Geschlecht treten vier Clubs gegeneinander an. Die Nationalteams sind auch dabei. Live-Kommentar: Hermann Valkyser (ZDF), Jonas Reckermann
Beachvolleyball (M+F): Halbfinals
- Sport
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- herausfordernd
- 24.07.2026
- ZDF
Im Rahmen der Finals werden auf dem Opernplatz die ersten Deutschen Clubmeister im Beach-Volleyball gekürt. Pro Geschlecht treten vier Clubs gegeneinander an. Die Nationalteams sind auch dabei. Live-Kommentar: Hermann Valkyser (ZDF), Jonas Reckermann