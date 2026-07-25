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Die Finals 2026 - BMX Flatland (M): Finale
Die Finals 2026
BMX Flatland (M): Finale
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Die Finals 2026
BMX Flatland (M): Finale
Bike, Balance und pure Kreativität: Die Deutsche Meisterschaft im BMX Flatland verwandelt den Platz vor dem Neuen Rathaus in Hannover in eine Bühne spektakulärer Artistik. Live-Kommentar: Jan Wiecken (ARD), Malte Orth
BMX Flatland (M): Finale
- Sport
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- herausfordernd
- 25.07.2026
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Bike, Balance und pure Kreativität: Die Deutsche Meisterschaft im BMX Flatland verwandelt den Platz vor dem Neuen Rathaus in Hannover in eine Bühne spektakulärer Artistik. Live-Kommentar: Jan Wiecken (ARD), Malte Orth