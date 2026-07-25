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Die Finals 2026 - Bogenschießen (M+F): Recurve/Compound, Team
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Die Finals 2026
Bogenschießen (M+F): Recurve/Compound, Team
Das Neue Rathaus in Hannover ist einer der zentralen Hotspots bei den Finals 2026. In den Disziplinen Recurve und Compound wird hier der DM-Titel an das beste Frauen- und Männer-Team vergeben. Live-Kommentar: Sabrina Bramowski (ARD), Jonathan Vetter, Jennifer Weitsch
Bogenschießen (M+F): Recurve/Compound, Team
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 25.07.2026
- ZDF
Das Neue Rathaus in Hannover ist einer der zentralen Hotspots bei den Finals 2026. In den Disziplinen Recurve und Compound wird hier der DM-Titel an das beste Frauen- und Männer-Team vergeben. Live-Kommentar: Sabrina Bramowski (ARD), Jonathan Vetter, Jennifer Weitsch