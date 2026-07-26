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Die Finals 2026 - Bogenschießen (Mixed Team): Compound + Recurve

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Bogenschießen (Mixed Team): Compound + Recurve

Bei der DM wird mit dem olympischen Recurvebogen sowie dem in LA 2028 olympisch werdenden Compoundbogen geschossen. Heute stehen die Wettbewerbe im Mixed-Team an. Live-Kommentar: Florian Obst (ZDF), Christian Walter, Felix Wieser

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Bogenschießen (Mixed Team): Compound + Recurve

Bei der DM wird mit dem olympischen Recurvebogen sowie dem in LA 2028 olympisch werdenden Compoundbogen geschossen. Heute stehen die Wettbewerbe im Mixed-Team an. Live-Kommentar: Florian Obst (ZDF), Christian Walter, Felix Wieser

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