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Die Finals 2026
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Die Finals 2026 - Breaking (M): Top 8 B-Boys

Die Finals 2026
Breaking (M): Top 8 B-Boys
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Live
ZDF
Die Finals 2026
Breaking (M): Top 8 B-Boys

Im Neuen Rathaus von Hannover treten die B-Boys in so genannten Battles gegeneinander an. Die Jury bewertet dabei Technik, Musikalität, Kreativität, Ausdruck und die Battle-Mentalität. Live-Kommentar: Petra Bindl (ZDF), Chau Lin

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Breaking (M): Top 8 B-Boys

Im Neuen Rathaus von Hannover treten die B-Boys in so genannten Battles gegeneinander an. Die Jury bewertet dabei Technik, Musikalität, Kreativität, Ausdruck und die Battle-Mentalität. Live-Kommentar: Petra Bindl (ZDF), Chau Lin

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