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Die Finals 2026 - Breaking (M): Top 8 B-Boys
Die Finals 2026
Breaking (M): Top 8 B-Boys
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ZDF
Die Finals 2026
Breaking (M): Top 8 B-Boys
Im Neuen Rathaus von Hannover treten die B-Boys in so genannten Battles gegeneinander an. Die Jury bewertet dabei Technik, Musikalität, Kreativität, Ausdruck und die Battle-Mentalität. Live-Kommentar: Petra Bindl (ZDF), Chau Lin
Breaking (M): Top 8 B-Boys
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 26.07.2026
- ZDF
Im Neuen Rathaus von Hannover treten die B-Boys in so genannten Battles gegeneinander an. Die Jury bewertet dabei Technik, Musikalität, Kreativität, Ausdruck und die Battle-Mentalität. Live-Kommentar: Petra Bindl (ZDF), Chau Lin