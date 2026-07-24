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Die Finals 2026 - Coastal Rowing (M+F): Einer
Die Finals 2026
Coastal Rowing (M+F): Einer
Live
ZDF
Die Finals 2026
Coastal Rowing (M+F): Einer
Im Coastal Rowing finden die Halbfinals und Finals im Einer der Männer und Frauen am Steinhuder Meer statt. Live-Kommentar: Andreas Kürten (ZDF)
Coastal Rowing (M+F): Einer
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 24.07.2026
- ZDF
Im Coastal Rowing finden die Halbfinals und Finals im Einer der Männer und Frauen am Steinhuder Meer statt. Live-Kommentar: Andreas Kürten (ZDF)