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ZDF
Die Finals 2026 - Coastal Rowing: Mix Doppelzweier
Die Finals 2026
Coastal Rowing: Mix Doppelzweier
Live
ZDF
Die Finals 2026
Coastal Rowing: Mix Doppelzweier
Im Coastal Rowing finden die Halbfinals und Finals im Mixed-Doppelzweier am Steinhuder Meer statt. Live-Kommentar: Andreas Kürten (ZDF)
Coastal Rowing: Mix Doppelzweier
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 24.07.2026
- ZDF
Im Coastal Rowing finden die Halbfinals und Finals im Mixed-Doppelzweier am Steinhuder Meer statt. Live-Kommentar: Andreas Kürten (ZDF)