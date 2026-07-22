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Die Finals 2026 - Die Finals 2026 - Eröffnungsfeier
Die Finals 2026
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Die Finals 2026
Die Finals 2026 - Eröffnungsfeier
Die Finals 2026 werden auf dem Maschsee in Hannover feierlich eröffnet. Stephanie Müller-Spirra führt durch das Programm, in denen alle Finals-Sportarten ihren Auftritt haben werden. Live-Kommentar: Jan Neumann (ARD)
Die Finals 2026
Die Finals 2026 - Eröffnungsfeier
- Sport
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- herausfordernd
- 22.07.2026
- ZDF
Die Finals 2026 werden auf dem Maschsee in Hannover feierlich eröffnet. Stephanie Müller-Spirra führt durch das Programm, in denen alle Finals-Sportarten ihren Auftritt haben werden. Live-Kommentar: Jan Neumann (ARD)