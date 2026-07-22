Finals 2025
Die Finals 2026
Live
ZDF

Die Finals 2026 - Die Finals 2026 - Eröffnungsfeier

Die Finals 2026
Die Finals 2026 - Eröffnungsfeier
Abspielen
Live
ZDF
Die Finals 2026
Die Finals 2026 - Eröffnungsfeier

Die Finals 2026 werden auf dem Maschsee in Hannover feierlich eröffnet. Stephanie Müller-Spirra führt durch das Programm, in denen alle Finals-Sportarten ihren Auftritt haben werden. Live-Kommentar: Jan Neumann (ARD)

Abspielen
Die Finals 2026
Die Finals 2026 - Eröffnungsfeier

Die Finals 2026 werden auf dem Maschsee in Hannover feierlich eröffnet. Stephanie Müller-Spirra führt durch das Programm, in denen alle Finals-Sportarten ihren Auftritt haben werden. Live-Kommentar: Jan Neumann (ARD)

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamherausforderndDie Finals 2026