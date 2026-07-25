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Die Finals 2026 - Die Finals 2026 - der 3. Wettkampftag
Die Finals 2026
Die Finals 2026 - der 3. Wettkampftag
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ZDF
Die Finals 2026
Die Finals 2026 - der 3. Wettkampftag
ZDFsportstudio live vom 3. Wettkampftag bei den Finals 2026. Hauptmoderation: Lena Kesting.
Die Finals 2026 - der 3. Wettkampftag
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 25.07.2026
- ZDF
ZDFsportstudio live vom 3. Wettkampftag bei den Finals 2026. Hauptmoderation: Lena Kesting.
Triathlon
Frauen
Kommentator: Martin Schneider, Co-Kommentatorin: Anne Haug
Moderation Florian Zschiedrich
ca. 11:25 Uhr
BMX
Flat Männer
Kommentator: Andreas Kürten, Co-Kommentator: Alex Reinke
ca. 11:35 Uhr
Turnen
Gerätefinals Frauen und Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 12:05 Uhr
Bogenschießen
Recurve Männer
Kommentator: Florian Obst
ca. 12:25 Uhr
BMX
Flat Männer
Kommentator: Andreas Kürten, Co-Kommentator Alex Reinke
ca. 12:40 Uhr
Segeln
Flying Dutchman
Kommentator: Constantin Eckner
ca. 12:55 Uhr
Turnen
Gerätefinals Frauen und Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 13:15 Uhr
Rudern
Halbfinale Achter Fr. und Mä.
Kommentator: Arne Simann
ca. 13:30 Uhr
Leichtathletik
Kommentatorin: Alexandra Dersch, Kommentator: Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
Expertin: Lisa Mayer
ca. 13:50 Uhr
Bogenschießen
Recurve Frauen
Kommentator: Florian Obst
ca. 14:00 Uhr
Rudern
Finals Achter Frauen und Männer
Kommentator: Arne Simann
ca. 14:15 Uhr
Turnen
Gerätefinals Frauen und Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 14:35 Uhr
Segeln
Flying Dutchman
Kommentator: Constantin Eckner
ca. 14:45 Uhr
Breaking
Finals B-Girls
Kommentatorin: Petra Bindl, Co-Kommentator: Chau Lin
ca. 15:10 Uhr
Kanu und Para Kanu
F.Para-K1Mä.u.Fr.u.Para-K2Mixed
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Ronald Rauhe
ca. 15:30 Uhr
Rapid Surfen
Männer
Kommentator: Florian Eib
ca. 15:50 Uhr
Bogenschießen
Compound Frauen und Männer
Kommentator: Florian Obst
ca. 16:00 Uhr
Beachvolleyball
Finale Frauen 1. Spiel
Kommentator: Hermann Valkyser, Co-Kommentator: Jonas Reckermann
ca. 16:25 Uhr
Schwimmen
Frauen und Männer
Kommentator: Volker Grube
ca. 17:05 Uhr
Beachvolleyball
Finale Frauen 2. Spiel
Kommentator: Hermann Valkyser, Co-Kommentator: Jonas Reckermann
ca. 17:20 Uhr
Judo
Finale Mixed Team
Kommentator: Cedric Pick
ca. 17:35 Uhr
Rhythmische Sportgymnastik
Einzel Gerätefinals
Kommentatorin: Sylvia Warnke
ca. 17:45 Uhr
Leichtathletik
Kommentatorin: Alexandra Dersch, Kommentator: Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
Expertin: Lisa Mayer
ca. 18:00 Uhr
3x3 Basketball
Finale Männer
Kommentator: Benni Zander
ca. 18:25 Uhr
Speed-Klettern
Männer
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Livestreams bei ZDFsportstudio.de
ab 10.00 Uhr Die Finals 2026 aus Hannover
ab 17.30 Uhr SailGP aus Portsmouth mit Kommentator Nils Kaben
Frauen
Kommentator: Martin Schneider, Co-Kommentatorin: Anne Haug
Moderation Florian Zschiedrich
ca. 11:25 Uhr
BMX
Flat Männer
Kommentator: Andreas Kürten, Co-Kommentator: Alex Reinke
ca. 11:35 Uhr
Turnen
Gerätefinals Frauen und Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 12:05 Uhr
Bogenschießen
Recurve Männer
Kommentator: Florian Obst
ca. 12:25 Uhr
BMX
Flat Männer
Kommentator: Andreas Kürten, Co-Kommentator Alex Reinke
ca. 12:40 Uhr
Segeln
Flying Dutchman
Kommentator: Constantin Eckner
ca. 12:55 Uhr
Turnen
Gerätefinals Frauen und Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 13:15 Uhr
Rudern
Halbfinale Achter Fr. und Mä.
Kommentator: Arne Simann
ca. 13:30 Uhr
Leichtathletik
Kommentatorin: Alexandra Dersch, Kommentator: Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
Expertin: Lisa Mayer
ca. 13:50 Uhr
Bogenschießen
Recurve Frauen
Kommentator: Florian Obst
ca. 14:00 Uhr
Rudern
Finals Achter Frauen und Männer
Kommentator: Arne Simann
ca. 14:15 Uhr
Turnen
Gerätefinals Frauen und Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 14:35 Uhr
Segeln
Flying Dutchman
Kommentator: Constantin Eckner
ca. 14:45 Uhr
Breaking
Finals B-Girls
Kommentatorin: Petra Bindl, Co-Kommentator: Chau Lin
ca. 15:10 Uhr
Kanu und Para Kanu
F.Para-K1Mä.u.Fr.u.Para-K2Mixed
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Ronald Rauhe
ca. 15:30 Uhr
Rapid Surfen
Männer
Kommentator: Florian Eib
ca. 15:50 Uhr
Bogenschießen
Compound Frauen und Männer
Kommentator: Florian Obst
ca. 16:00 Uhr
Beachvolleyball
Finale Frauen 1. Spiel
Kommentator: Hermann Valkyser, Co-Kommentator: Jonas Reckermann
ca. 16:25 Uhr
Schwimmen
Frauen und Männer
Kommentator: Volker Grube
ca. 17:05 Uhr
Beachvolleyball
Finale Frauen 2. Spiel
Kommentator: Hermann Valkyser, Co-Kommentator: Jonas Reckermann
ca. 17:20 Uhr
Judo
Finale Mixed Team
Kommentator: Cedric Pick
ca. 17:35 Uhr
Rhythmische Sportgymnastik
Einzel Gerätefinals
Kommentatorin: Sylvia Warnke
ca. 17:45 Uhr
Leichtathletik
Kommentatorin: Alexandra Dersch, Kommentator: Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
Expertin: Lisa Mayer
ca. 18:00 Uhr
3x3 Basketball
Finale Männer
Kommentator: Benni Zander
ca. 18:25 Uhr
Speed-Klettern
Männer
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Livestreams bei ZDFsportstudio.de
ab 10.00 Uhr Die Finals 2026 aus Hannover
ab 17.30 Uhr SailGP aus Portsmouth mit Kommentator Nils Kaben
Stab
Leichtathletik
Kommentatorin: Alexandra Dersch, Kommentator: Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
ca. 20:10 Uhr
Rhythmische Sportgymnastik
Mehrkampf Gruppe
Kommentatorin: Sylvia Warnke
Kommentatorin: Alexandra Dersch, Kommentator: Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
ca. 20:10 Uhr
Rhythmische Sportgymnastik
Mehrkampf Gruppe
Kommentatorin: Sylvia Warnke
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