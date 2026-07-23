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Die Finals 2026 - Die Finals 2026 - der 1. Wettkampftag
Die Finals 2026
Die Finals 2026 - der 1. Wettkampftag
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ZDF
Die Finals 2026
Die Finals 2026 - der 1. Wettkampftag
ZDFsportstudio live vom 1. Wettkampftag bei den Finals 2026 in Hannover. Hauptmoderation: Lena Kesting.
Die Finals 2026
Die Finals 2026 - der 1. Wettkampftag
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 23.07.2026
- ZDF
ZDFsportstudio live vom 1. Wettkampftag bei den Finals 2026 in Hannover. Hauptmoderation: Lena Kesting.
Turnen
Mehrkampf Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 13:35 Uhr
Windsurfen
Raceboard Teamsprint Frauen
Kommentator: Constantin Eckner
ca. 13:55 Uhr
Kanu
Halbfinals C1 Frauen und Männer
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Ronald Rauhe
ca. 14:15 Uhr
Karate
Finale Frauen
Kommentator: Stefan Fuckert
ca. 14:40 Uhr
Kanu
C1 Finals Frauen und Männer
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Ronald Rauhe
ca. 15:10 Uhr
Turnen
Mehrkampf Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 15:35 Uhr
Karate
Finale Männer
Kommentator: Stefan Fuckert
ca. 15:50 Uhr
Windsurfen
Raceboard Teamslalom Männer
Kommentator: Constantin Eckner
ca. 16:10 Uhr
Leichtathletik
Stabhochsprung Männer
Kommentator: Marc Windgassen
ca. 16:20 Uhr
Schwimmen
Frauen und Männer
Kommentator: Volker Grube
ca. 16:40 Uhr
7er-Rugby
Finale Frauen
Kommentator: Sebastian Ungermanns, Co-Kommentator: Carlos Soteras Merz
ca. 17:00 Uhr
Schwimmen
Frauen und Männer
Kommentator: Volker Grube
ca. 17:15 Uhr
Triathlon
Mixed Staffel
Kommentator: Martin Schneider, Co-Kommentatorin: Anne Haug
Moderation: Florian Zschiedrich
ca. 18:35 Uhr
7er-Rugby
Finale Männer
Kommentator: Sebastian Ungermanns, Co-Kommentator: Carlos Soteras Merz
ca. 18:45 Uhr
Leichtathletik
Stabhochsprung Männer
Kommentator: Marc Windgassen
Die Finals 2026 bei ZDFsportstudio.de: diverse Wettbewerbe aus Hannover ab 11.00 Uhr im Livestream
Mehrkampf Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 13:35 Uhr
Windsurfen
Raceboard Teamsprint Frauen
Kommentator: Constantin Eckner
ca. 13:55 Uhr
Kanu
Halbfinals C1 Frauen und Männer
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Ronald Rauhe
ca. 14:15 Uhr
Karate
Finale Frauen
Kommentator: Stefan Fuckert
ca. 14:40 Uhr
Kanu
C1 Finals Frauen und Männer
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Ronald Rauhe
ca. 15:10 Uhr
Turnen
Mehrkampf Männer
Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
ca. 15:35 Uhr
Karate
Finale Männer
Kommentator: Stefan Fuckert
ca. 15:50 Uhr
Windsurfen
Raceboard Teamslalom Männer
Kommentator: Constantin Eckner
ca. 16:10 Uhr
Leichtathletik
Stabhochsprung Männer
Kommentator: Marc Windgassen
ca. 16:20 Uhr
Schwimmen
Frauen und Männer
Kommentator: Volker Grube
ca. 16:40 Uhr
7er-Rugby
Finale Frauen
Kommentator: Sebastian Ungermanns, Co-Kommentator: Carlos Soteras Merz
ca. 17:00 Uhr
Schwimmen
Frauen und Männer
Kommentator: Volker Grube
ca. 17:15 Uhr
Triathlon
Mixed Staffel
Kommentator: Martin Schneider, Co-Kommentatorin: Anne Haug
Moderation: Florian Zschiedrich
ca. 18:35 Uhr
7er-Rugby
Finale Männer
Kommentator: Sebastian Ungermanns, Co-Kommentator: Carlos Soteras Merz
ca. 18:45 Uhr
Leichtathletik
Stabhochsprung Männer
Kommentator: Marc Windgassen
Die Finals 2026 bei ZDFsportstudio.de: diverse Wettbewerbe aus Hannover ab 11.00 Uhr im Livestream
Stab
- Moderation - Lena Kesting
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