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Die Finals 2026 - Flag Football (M): Finale
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Flag Football (M): Finale
Im Finale um die Deutsche Meisterschaft der Flag Football-Männer stehen sich Walldorf Wanderers und Munich Spatzen gegenüber. Live-Kommentar: Meili Scheidemann (ZDF)
Flag Football (M): Finale
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- 24.07.2026
- ZDF
Im Finale um die Deutsche Meisterschaft der Flag Football-Männer stehen sich Walldorf Wanderers und Munich Spatzen gegenüber. Live-Kommentar: Meili Scheidemann (ZDF)