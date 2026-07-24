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ZDF
Die Finals 2026 - Flag Football (M): Spiel um Platz 3
Die Finals 2026
Flag Football (M): Spiel um Platz 3
Live
ZDF
Die Finals 2026
Flag Football (M): Spiel um Platz 3
Die Finals sind der Saisonhöhepunkt der DFFL (Deutsche Football Liga). Im Erika-Fisch-Stadion kämpfen die Männer im kleinen Finale um Platz 3. Live-Kommentar: Meili Scheidemann (ZDF)
Flag Football (M): Spiel um Platz 3
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 24.07.2026
- ZDF
Die Finals sind der Saisonhöhepunkt der DFFL (Deutsche Football Liga). Im Erika-Fisch-Stadion kämpfen die Männer im kleinen Finale um Platz 3. Live-Kommentar: Meili Scheidemann (ZDF)