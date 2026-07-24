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Die Finals 2026
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Die Finals 2026 - Gerätturnen (F): Mehrkampf

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Gerätturnen (F): Mehrkampf
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Die Finals 2026
Gerätturnen (F): Mehrkampf

Im Mehrkampf messen sich die Turnerinnen am Sprung, Schwebebalken, Boden und Stufenbarren. Karina Schönmaier geht als deutsche Mehrkampfmeisterin 2025 und damit als Favoritin an den Start. Live-Kommentar: Alexander Ruda (ZDF), Ronny Ziesmer

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Gerätturnen (F): Mehrkampf

Im Mehrkampf messen sich die Turnerinnen am Sprung, Schwebebalken, Boden und Stufenbarren. Karina Schönmaier geht als deutsche Mehrkampfmeisterin 2025 und damit als Favoritin an den Start. Live-Kommentar: Alexander Ruda (ZDF), Ronny Ziesmer

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