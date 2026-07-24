Live
ZDF
Die Finals 2026 - Gerätturnen (F): Mehrkampf
Die Finals 2026
Gerätturnen (F): Mehrkampf
Live
ZDF
Die Finals 2026
Gerätturnen (F): Mehrkampf
Im Mehrkampf messen sich die Turnerinnen am Sprung, Schwebebalken, Boden und Stufenbarren. Karina Schönmaier geht als deutsche Mehrkampfmeisterin 2025 und damit als Favoritin an den Start. Live-Kommentar: Alexander Ruda (ZDF), Ronny Ziesmer
Gerätturnen (F): Mehrkampf
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 24.07.2026
- ZDF
Im Mehrkampf messen sich die Turnerinnen am Sprung, Schwebebalken, Boden und Stufenbarren. Karina Schönmaier geht als deutsche Mehrkampfmeisterin 2025 und damit als Favoritin an den Start. Live-Kommentar: Alexander Ruda (ZDF), Ronny Ziesmer