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Die Finals 2026 - Gerätturnen (M): Mehrkampf
Die Finals 2026
Gerätturnen (M): Mehrkampf
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Die Finals 2026
Gerätturnen (M): Mehrkampf
In der ZAG Arena wird der Deutsche Mehrkampf-Meister gesucht. Es gewinnt der Turner, der an den sechs Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck die meisten Punkte sammelt. Live-Kommentar: Philipp Sohmer (ARD), Elisabeth Seitz
Die Finals 2026
Gerätturnen (M): Mehrkampf
- Sport
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- herausfordernd
- 23.07.2026
- ZDF
In der ZAG Arena wird der Deutsche Mehrkampf-Meister gesucht. Es gewinnt der Turner, der an den sechs Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck die meisten Punkte sammelt. Live-Kommentar: Philipp Sohmer (ARD), Elisabeth Seitz