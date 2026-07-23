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Die Finals 2026 - Gerätturnen (M): Mehrkampf

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Gerätturnen (M): Mehrkampf
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Die Finals 2026
Gerätturnen (M): Mehrkampf

In der ZAG Arena wird der Deutsche Mehrkampf-Meister gesucht. Es gewinnt der Turner, der an den sechs Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck die meisten Punkte sammelt. Live-Kommentar: Philipp Sohmer (ARD), Elisabeth Seitz

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Gerätturnen (M): Mehrkampf

In der ZAG Arena wird der Deutsche Mehrkampf-Meister gesucht. Es gewinnt der Turner, der an den sechs Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck die meisten Punkte sammelt. Live-Kommentar: Philipp Sohmer (ARD), Elisabeth Seitz

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