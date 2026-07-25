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Die Finals 2026 - Gerätturnen (M+F): Gerätefinals Tag 1

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Gerätturnen (M+F): Gerätefinals Tag 1

Gerätefinals, Tag eins: Für die Männer geht es am Boden, Pauschenpferd und an den Ringen es um den nationalen Titel - die Frauen kämpfen am Sprung und Stufenbarren um die Höchstwertung. Live-Kommentar: Philipp Sohmer (ARD), Elisabeth Seitz

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Gerätturnen (M+F): Gerätefinals Tag 1

Gerätefinals, Tag eins: Für die Männer geht es am Boden, Pauschenpferd und an den Ringen es um den nationalen Titel - die Frauen kämpfen am Sprung und Stufenbarren um die Höchstwertung. Live-Kommentar: Philipp Sohmer (ARD), Elisabeth Seitz

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