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Die Finals 2026 - Gerätturnen (M+F): Gerätefinals Tag 1
Die Finals 2026
Gerätturnen (M+F): Gerätefinals Tag 1
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Die Finals 2026
Gerätturnen (M+F): Gerätefinals Tag 1
Gerätefinals, Tag eins: Für die Männer geht es am Boden, Pauschenpferd und an den Ringen es um den nationalen Titel - die Frauen kämpfen am Sprung und Stufenbarren um die Höchstwertung. Live-Kommentar: Philipp Sohmer (ARD), Elisabeth Seitz
Gerätturnen (M+F): Gerätefinals Tag 1
- Sport
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- herausfordernd
- 25.07.2026
- ZDF
Gerätefinals, Tag eins: Für die Männer geht es am Boden, Pauschenpferd und an den Ringen es um den nationalen Titel - die Frauen kämpfen am Sprung und Stufenbarren um die Höchstwertung. Live-Kommentar: Philipp Sohmer (ARD), Elisabeth Seitz