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Die Finals 2026 - Gerätturnen (M+F): Gerätefinals Tag 2
Die Finals 2026
Gerätturnen (M+F): Gerätefinals Tag 2
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Gerätturnen (M+F): Gerätefinals Tag 2
Deutsche Meister werden heute an diesen Geräten ermittelt: Sprung (M), Schwebebalken (F), Barren (M), Boden (F), Reck (M). Im Fokus ist u.a. Nils Dunkel, Europameister am Barren. Live-Kommentar: Alexander Ruda (ZDF), Ronny Ziesmer
Gerätturnen (M+F): Gerätefinals Tag 2
- Sport
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- herausfordernd
- 26.07.2026
- ZDF
Deutsche Meister werden heute an diesen Geräten ermittelt: Sprung (M), Schwebebalken (F), Barren (M), Boden (F), Reck (M). Im Fokus ist u.a. Nils Dunkel, Europameister am Barren. Live-Kommentar: Alexander Ruda (ZDF), Ronny Ziesmer