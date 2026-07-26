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Die Finals 2026 - Gerätturnen (M+F): Gerätefinals Tag 2

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Gerätturnen (M+F): Gerätefinals Tag 2

Deutsche Meister werden heute an diesen Geräten ermittelt: Sprung (M), Schwebebalken (F), Barren (M), Boden (F), Reck (M). Im Fokus ist u.a. Nils Dunkel, Europameister am Barren. Live-Kommentar: Alexander Ruda (ZDF), Ronny Ziesmer

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Gerätturnen (M+F): Gerätefinals Tag 2

Deutsche Meister werden heute an diesen Geräten ermittelt: Sprung (M), Schwebebalken (F), Barren (M), Boden (F), Reck (M). Im Fokus ist u.a. Nils Dunkel, Europameister am Barren. Live-Kommentar: Alexander Ruda (ZDF), Ronny Ziesmer

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