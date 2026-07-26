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Die Finals 2026 - Gewichtheben (Mixed-Team): Reißen + Stoßen
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Gewichtheben (Mixed-Team): Reißen + Stoßen
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Die Finals 2026
Gewichtheben (Mixed-Team): Reißen + Stoßen
Gewichtheben feiert bei den Finals 2026 Hannover seine Finals-Premiere. Die Deutschen Meisterschaften im Reißen und Stoßen werden in der Swiss Life Hall ausgetragen. Live-Kommentar: Frank Gollenbeck (ZDF), Karl Rimböck
Gewichtheben (Mixed-Team): Reißen + Stoßen
- Sport
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- herausfordernd
- 26.07.2026
- ZDF
Gewichtheben feiert bei den Finals 2026 Hannover seine Finals-Premiere. Die Deutschen Meisterschaften im Reißen und Stoßen werden in der Swiss Life Hall ausgetragen. Live-Kommentar: Frank Gollenbeck (ZDF), Karl Rimböck