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Die Finals 2026 - Gewichtheben (Mixed-Team): Reißen + Stoßen

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Gewichtheben (Mixed-Team): Reißen + Stoßen

Gewichtheben feiert bei den Finals 2026 Hannover seine Finals-Premiere. Die Deutschen Meisterschaften im Reißen und Stoßen werden in der Swiss Life Hall ausgetragen. Live-Kommentar: Frank Gollenbeck (ZDF), Karl Rimböck

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Gewichtheben (Mixed-Team): Reißen + Stoßen

Gewichtheben feiert bei den Finals 2026 Hannover seine Finals-Premiere. Die Deutschen Meisterschaften im Reißen und Stoßen werden in der Swiss Life Hall ausgetragen. Live-Kommentar: Frank Gollenbeck (ZDF), Karl Rimböck

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