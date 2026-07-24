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Die Finals 2026 - Ju-Jutsu: Mixed-Team
Die Finals 2026
Ju-Jutsu: Mixed-Team
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Die Finals 2026
Ju-Jutsu: Mixed-Team
Bei den Finals wird der deutsche Meister im gemischten Teamwettkampf gesucht. Dabei treten vier Mannschaften aus den Regionen Nord, Süd, Ost und West in drei gegeneinander an. Live-Kommentar: Cedrik Pick (ZDF)
Ju-Jutsu: Mixed-Team
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- herausfordernd
- 24.07.2026
- ZDF
Bei den Finals wird der deutsche Meister im gemischten Teamwettkampf gesucht. Dabei treten vier Mannschaften aus den Regionen Nord, Süd, Ost und West in drei gegeneinander an. Live-Kommentar: Cedrik Pick (ZDF)